Сікорський: Росія сьогодні не здатна на великий наступ проти НАТО

Росія станом на сьогодні не здатна провести великий наступ проти НАТО, але може здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, чию заяву наводить польське зовнішньополітичне відомство.

Сікорський підкреслив, що Росія становить для Польщі загрозу і до цього слід ставитися серйозно.

"Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили – у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями", – зауважив польський міністр.

Проте він наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати.

"Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим", – підкреслив Сікорський.

Як повідомлялось, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну, зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції проти однієї з країн НАТО.