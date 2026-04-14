В Норвегии расследуют возможную растрату средств программы помощи Украине

В Норвегии разгорелся скандал вокруг возможного использования средств, выделенных на поддержку Украины.

Об этом пишет VG, передает "Европейская правда".

Речь идет о средствах, которые были выделены в рамках программы Нансена. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Økokrim предъявило обвинения двум лицам: офицеру вооруженных сил и руководителю частной компании.

Как сообщил прокурор полиции Йохан Локен, офицера подозревают в злоупотреблении служебным положением при участии в процессе государственных закупок.

По версии следствия, он мог влиять на решения даже после отстранения от соответствующей должности.

Вторым фигурантом дела стал генеральный директор компании, которая получила контракт в рамках программы. Ему инкриминируют растрату средств, связанных с этим процессом закупок.

Обоих подозреваемых задержали в феврале во время операции, о которой ранее не сообщалось. После допросов их отпустили без избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Оба отрицают свою вину.

В Økokrim отметили, что подобные правонарушения являются редкими, но представляют серьезную угрозу, ведь могут подорвать доверие к системе государственных закупок и вооруженных сил, а также повлиять на эффективность помощи Украине.

Сейчас правоохранители продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства возможных злоупотреблений в рамках программы поддержки Украины.

В январе 2024 года отчет генерального инспектора Министерства обороны США обнаружил, что ведомство не смогло оперативно или в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.

В Пентагоне потом заявили, что нет достоверных доказательств попадания американского оружия не в те руки.