Британія оголосила найбільшу поставку дронів для України – 120 тисяч до кінця року

Велика Британія оголосила про найбільший за весь час пакет постачання дронів для України, який включає передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Великої Британії.

Новий пакет військової допомоги, який є найбільшим для Британії у сфері постачання БпЛА, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіуса дії, розвідувальних безпілотників, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування на передовій в Україні. Поставки нових БпЛА вже розпочалися цього місяця.

"Це значне посилення перевірених у боях безпілотників надасть українським силам можливості, необхідні для захисту свого народу та боротьби з російською агресією. Останніми тижнями увага прикута до Близького Сходу – Путін хоче відвернути нашу увагу, але українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не змусить нас відвернутися від них, поки ми не забезпечимо мир", – заявив міністр оборони Джон Гілі.

Оголошення від Лондона прозвучало тоді, коли британський міністр оборони прямує до Берліна для співголовування на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка, як очікується, збере 50 країн.

На засіданні Гіллі також підтвердить, що Британія надасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів та тисячі ракет ППО цього року.

Як повідомлялося, засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пройде у Німеччині 15 квітня. У ньому візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як стало відомо, міністр оборони США Піт Гегсет знову пропустить зустріч Контактної групи з питань оборони України цього тижня.