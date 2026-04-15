Великобритания объявила о крупнейшем за все время пакете поставок дронов для Украины, который включает передачу не менее 120 тысяч беспилотников в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Великобритании.

Новый пакет военной помощи, крупнейший для Великобритании в сфере поставок БпЛА, будет включать тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательных беспилотников, дронов для логистического обеспечения и морских средств, которые уже прошли боевое испытание на передовой в Украине. Поставки новых БпЛА уже начались в этом месяце.

"Это значительное усиление проверенных в боях беспилотников предоставит украинским силам возможности, необходимые для защиты своего народа и борьбы с российской агрессией. В последние недели внимание приковано к Ближнему Востоку – Путин хочет отвлечь наше внимание, но украинцы продолжают бороться с огромным мужеством, и ничто не заставит нас отвернуться от них, пока мы не обеспечим мир", – заявил министр обороны Джон Хили.

Объявление от Лондона прозвучало тогда, когда британский министр обороны направляется в Берлин для сопредседательства на 34-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая, как ожидается, соберет 50 стран.

На заседании Хили также подтвердит, что Великобритания предоставит Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет ПВО в этом году.

Как сообщалось, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пройдет в Германии 15 апреля. В нем примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как стало известно, министр обороны США Пит Хегсет снова пропустит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на этой неделе.