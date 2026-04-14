ЗМІ: глава Пентагону знову пропустить зустріч "Рамштайну"

Міністр оборони США Піт Гегсет знову пропустить зустріч Контактної групи з питань оборони України цього тижня.

Про це стало відомо Politico від американських посадовців, передає "Європейська правда".

За словами двох посадовців, замість цього, як і під час останнього засідання в лютому, у віртуальному засіданні візьме участь керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі.

Протягом останнього року Гегсет лише епізодично відвідував ці засідання – це свідчить про те, що адміністрація Трампа має інші пріоритети і все більше очікує, що Європа візьме на себе тягар постачання зброї до Києва.

Понад 50 міністрів оборони країн, які зобов’язалися підтримувати Україну, зберуться у віртуальному форматі в середу. Зустріч очолять міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та керівник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі, які взяли на себе координацію групи після того, як адміністрація Трампа відмовилася від керівної ролі незабаром після вступу на посаду.

Командувач силами НАТО, американський генерал Алексус Гринкевич, не зможе взяти участь у зустрічі. Однак замість нього до зустрічі приєднаються його заступник, головний маршал ВПС Великої Британії Джонні Стрінгер, та німецький генерал-майор Ульф Гаусслер, заступник командувача програми НАТО з надання допомоги та навчання в галузі безпеки для України.

Список пріоритетних потреб України (PURL) став центром уваги на засіданнях Контактної групи з питань України, і на його основі вже укладено контракти на постачання обладнання на мільярди доларів. Однак посадовці адміністрації Трампа почали попереджати країни, що постачання американської зброї до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.

Проте американський посадовець та європейський дипломат, обізнані з ініціативою PURL, заявили, що поставки тривають без змін.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що пройде у Німеччині.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Тоді Гілі заявив, що під час засідання союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги у 2026 році.