Рютте візьме участь у засіданні "Рамштайну"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що пройде у Німеччині.

Про це повідомили в НАТО, передає "Європейська правда".

Як зазначається, зустріч у форматі "Рамштайн" пройде у Берліні 15 квітня.

Рютте візьме у ній зустріч, а також проведе окремі зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем і очільником Міністерства оборони Борисом Пісторіусом.

Також генеральний секретар НАТО зустрінеться із міністрами оборони Британії та України – Джоном Гілі та Михайлом Федоровим.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Тоді Гілі заявив, що під час засідання союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги у 2026 році.

А Пісторіус пообіцяв Україні додаткові перехоплювачі PAC-3.