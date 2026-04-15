Науседа впевнений у подальшому розміщенні американських солдатів у Литві

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що хоча президент США Дональд Трамп згадував про можливість покарання держав, які не надали Вашингтону допомогу в близькосхідному конфлікті, шляхом виведення американських військ, в Литві цього не має статися.

Науседа наголосив, що присутність американських солдатів разом з іншими збройними силами європейських держав буде найкращим стримуючим фактором.

"Мені немає чого нового сказати про присутність американських солдатів (у Литві), чого ще не було сказано багато разів. Але в цьому випадку відсутність новин – це хороша новина", – заявив президент Литви журналістам у середу.

"В принципі, ми вважаємо, що присутність США тут, у Литві, збережеться. Ми готові до дуже тісної співпраці з адміністрацією США і чудово розуміємо, що приймаюча країна також має нести певні витрати, пов’язані з їхньою присутністю тут. Ми готові це зробити. Я говорив про це у своєму листі до президента США", – підкреслив він.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа і президент Естонії Алар Каріс переконані, що критика НАТО з боку лідера США Дональда Трампа не означає кінець Альянсу.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.