Науседа уверен в дальнейшем размещении американских солдат в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что хотя президент США Дональд Трамп упоминал о возможности наказания государств, которые не оказали Вашингтону помощь в ближневосточном конфликте, путем вывода американских войск, в Литве этого не должно произойти.

Науседа отметил, что присутствие американских солдат вместе с вооруженными силами европейских стран будет лучшим сдерживающим фактором.

"Мне нечего нового сказать о присутствии американских солдат (в Литве), чего еще не было сказано много раз. Но в данном случае отсутствие новостей – это хорошая новость", – заявил президент Литвы журналистам в среду.

"В принципе, мы считаем, что присутствие США здесь, в Литве, сохранится. Мы готовы к очень тесному сотрудничеству с администрацией США и прекрасно понимаем, что принимающая страна также должна нести определенные расходы, связанные с их присутствием здесь. Мы готовы это сделать. Я говорил об этом в своем письме президенту США", – подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис убеждены, что критика НАТО со стороны лидера США Дональда Трампа не означает конец Альянса.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.