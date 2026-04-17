Более половины британцев поддерживают возвращение в ЕС

Согласно исследованию, отражающему настроения избирателей через 10 лет после референдума по Brexit, среди британских избирателей растет поддержка возвращения в ЕС, а не просто на единый рынок: более 80% сторонников Лейбористской, Либерально-демократической и Партии зеленых поддерживают этот вариант.

Об этом говорится в исследовании Best for Britain, результаты которого приводит Guardian, передает "Европейская правда".

Исследование показало, что хотя 61% всех избирателей поддержали нынешний подход правительства к отношениям с ЕС, лишь 19% сделали это "решительно".

Полное возвращение в ЕС поддержали бы 53% всех избирателей, причем поддержка среди избирателей Лейбористской партии составила 83%, среди либерал-демократов – 84%, а среди "зеленых" – 82%, как показал опрос.

Из избирателей Консервативной партии и партии Reform UK подобный шаг поддержали бы соответственно 39% и 18%, как выяснила Best for Britain.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал проведение второго саммита Великобритания-ЕС, который будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве.

Стармер также заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским Союзом.

Как сообщалось, министр Великобритании по связям с ЕС Ник Томас-Саймондс убежден, что Лондон и Брюссель согласуют соглашение о "перезагрузке" в ключевых секторах экономики до начала лета.

Стоит напомнить, что лейбористское правительство Стармера все чаще говорит об экономических издержках, связанных с Brexit, который произошел при предыдущей консервативной администрации в 2020 году после референдума 2016 года. Однако он исключил возможность возвращения в единый рынок или вступления в таможенный союз.