Трамп: якщо Іран не віддасть свій уран, США заберуть його у менш дружній спосіб

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США так чи інакше отримають запаси високозбагаченого урану Ірану, попередивши, що це може статися "у значно менш дружній спосіб", якщо переговори проваляться.

Заяву Трампа наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про терміни вивезення з Ірану того, що він назвав "ядерним пилом", Трамп відмовився надати конкретні дані.

"Очевидно, я не збираюся називати вам терміни, за винятком того, що, якщо ми підпишемо угоду, тоді я зможу назвати вам термін: десь після підписання угоди ми вирушимо до Ірану, і ми заберемо це разом, і ми повернемо 100% цього назад до Сполучених Штатів", – сказав Трамп.

Водночас він запевнив, що США отримають іранські запаси урану.

"Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо його в іншій формі, у набагато більш ворожій формі. Але в будь-якому разі ми це зробимо", – сказав він.

Також Трамп заявляв, що може не продовжити тимчасове перемир’я між США та Іраном, якщо до середи переговори не приведуть до укладення угоди про остаточне припинення бойових дій.

Раніше в п’ятницю Трамп висловив упевненість, що сторони близькі до укладення угоди.