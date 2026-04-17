Трамп очікує остаточного припинення війни з Іраном "за день-два"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що переговірники зі США та Ірану, ймовірно, зустрінуться цими вихідними, і він очікує, що вони досягнуть остаточної угоди про припинення війни.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

При цьому низка джерел порталу, обізнаних з ходом переговорів, розповіли, що, хоча досягнуто значного прогресу і США та Іран зараз близькі до узгодження тристорінкового мирного плану, з ключових питань все ще залишаються розбіжності.

Трамп заявив, що угода "забезпечить безпеку Ізраїлю", і підкреслив, що "Ізраїль вийде з війни з великим успіхом".

"Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду. Думаю, зустріч, ймовірно, відбудеться у вихідні. Думаю, ми укладемо угоду у найближчі день-два", – сказав він у короткому телефонному інтерв’ю.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".