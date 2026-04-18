Трамп каже, що може не продовжити перемир'я з Іраном, якщо не буде угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що може не продовжувати тимчасове перемир’я між США та Іраном, якщо до середи переговори не приведуть до укладення угоди про остаточне припинення бойових дій.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє Європейська правда".

В ході спілкування із журналістами на борту літака Air Force One у Трампа спитали, чи продовжить він перемир’я або відновить удари, якщо переговори не дадуть результату.

"Можливо, я не продовжуватиму його. Можливо, я не продовжу його, тож ви отримаєте блокаду, і, на жаль, нам доведеться знову почати скидати бомби", – сказав президент у відповідь.

Ці коментарі пролунали на тлі очікувань, що делегації США та Ірану прибудуть до Пакистану цими вихідними і, ймовірно, проведуть переговори в понеділок, за даними іранських джерел, обізнаних з ходом переговорів.

Сполучені Штати не підтвердили, чи заплановані ці зустрічі.

Раніше в п’ятницю Трамп висловив упевненість, що сторони близькі до укладення угоди.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".