У Франції обурились Трамповою критикою на адресу Макрона

Коментарі Дональда Трампа про президента Емманюеля Макрона викликали гнів у Франції.

Реакцію політиків зібрало видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Політики, в тому числі критик Макрона, були обурені атакою президента США.

"Чесно кажучи, це не відповідає дійсності", – сказала Яель Браун-Піве, голова нижньої палати парламенту Франції.

"Ми зараз обговорюємо майбутнє світу. Прямо зараз в Ірані це має наслідки для життя мільйонів людей, люди гинуть на полі бою, і є президент, який сміється, який знущається з інших", – сказала вона.

Навіть Мануель Бомпар, координатор ліворадикальної партії "Нескорена Франція", кинувся на захист Макрона.

"Ви знаєте про ступінь моїх розбіжностей з президентом, але щоб Дональд Трамп так з ним розмовляв і так відгукувався про його дружину – я вважаю це абсолютно неприйнятним", – заявив Бомпар.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із суперечливими заявами щодо НАТО, заявивши, що йому не потрібна допомога від союзників у операціях проти Ірану, і водночас звинувачуючи їх у бездіяльності.

У цьому контексті Трамп згадав про свій дзвінок французькому президенту Емманюелю Макрону, у якому він запитав його про можливість військової підтримки з боку Парижа. Тут Трамп покепкував з Макрона через нібито побиття з боку дружини.

Напередодні Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Ці слова прозвучали після кількох тижнів критики від Трампа в бік союзників через їхню відмову брати участь у військовій операції з розблокування Ормузької протоки.