Во Франции возмутились критикой Трампа в адрес Макрона

Комментарии Дональда Трампа о президенте Эмманюэле Макроне вызвали гнев во Франции.

Реакцию политиков собрало издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Политики, в том числе критик Макрона, были возмущены атакой президента США.

"Честно говоря, это не соответствует действительности", – сказала Яэль Браун-Пиве, председатель нижней палаты парламента Франции.

"Мы сейчас обсуждаем будущее мира. Прямо сейчас в Иране это имеет последствия для жизней миллионов людей, люди гибнут на поле боя, и есть президент, который смеется, который издевается над другими", – сказала она.

Даже Мануэль Бомпар, координатор леворадикальной партии "Непокоренная Франция", бросился на защиту Макрона.

"Вы знаете о степени моих разногласий с президентом, но чтобы Дональд Трамп так с ним разговаривал и так отзывался о его жене – я считаю это абсолютно неприемлемым", – заявил Бомпар.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с противоречивыми заявлениями относительно НАТО, заявив, что ему не нужна помощь от союзников в операциях против Ирана, и в то же время обвиняя их в бездействии.

В этом контексте Трамп упомянул о своём звонке французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором он спросил его о возможности военной поддержки со стороны Парижа. Здесь Трамп посмеялся над Макроном из-за якобы избиения со стороны жены.

Накануне Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Эти слова прозвучали после нескольких недель критики от Трампа в сторону союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.