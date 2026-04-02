Трамп заявив, що йому не були потрібні союзники по НАТО у діях проти Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив із суперечливими заявами щодо НАТО, заявивши, що йому не потрібна допомога від союзників у операціях проти Ірану, і водночас звинувачуючи їх у бездіяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу у Білому домі.

Трамп сказав, що Штати не потребували допомоги в операції проти Ірану, але хотіли подивитися, як діятимуть країни Альянсу.

"Ми витрачаємо трильйони доларів на НАТО, а коли вони нам потрібні, цього ніколи не буває. Чесно кажучи, вони нам тут теж не були потрібні. Я насправді запитував, бо хотів подивитися, що вони зроблять. Останнє, що мені було потрібно, – це щоб НАТО втрутився нам у справу, бо це – паперовий тигр", – сказав американський президент.

У цьому контексті Трамп згадав про свій дзвінок французькому президенту Емманюелю Макрону, у якому він запитав його про можливість військової підтримки з боку Парижа.

"Тоді я дзвоню до француза Макрона, чия дружина ставиться до нього вкрай погано. І він досі оговтується від удару в щелепу. І я кажу: "Емманюель, ми б дуже хотіли отримати допомогу в Перській затоці, хоча ми й встановлюємо рекорди у знищенні поганих людей та збиванні балістичних ракет… Якщо ви можете, чи не могли б ви, будь ласка, негайно надіслати кораблі?" – розповів Трамп.

За його словами, Макрон тоді відповів, що може виконати цей запит вже після завершення війни в Ірані.

"Ні, ні, мені не потрібно чекати після перемоги у війні, Еманюель. Багато хто з них сказав: "Ми будемо там після завершення війни". І так я дізнався про НАТО. НАТО не буде там, якщо у нас колись трапиться велика війна", – стверджував глава Білого дому.

Він також згадав телефонну розмову з прем'єром Британії Кіром Стармером, у якій американський лідер попросив направити на Близький Схід "два старі поламані авіаносці". На це Стармер відповів, що проконсультується зі своєю командою наступного тижня. Коментуючи це, Трамп зауважив, що "війна триває зараз".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Ці слова прозвучали після кількох тижнів критики від Трампа в бік союзників через їхню відмову брати участь у військовій операції з розблокування Ормузької протоки.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не розуміють, якої саме підтримки в Ірані від них прагнуть Сполучені Штати, адже не отримували конкретних запитів.