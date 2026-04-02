Німецькі митники вилучили активи компаній, які експортували до РФ підсанкційні товари

У Німеччині дві компанії з регіону Рейн-Майн підозрюються у незаконному експорті деталей машин та хімічних речовин до Росії, після масштабного рейду митники вилучили незаконні активи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Hessenschau.

Митні слідчі обшукали загалом 14 квартир та офісів у регіоні Рейн-Майн, зокрема у Франкфурті-на-Майні, Бад-Гомбурзі та районах Дармштадт-Дібург і Грос-Герау.

Було вилучено документи та електронні носії інформації.

Як оголосили митниця та прокуратура у четвер, рейд відбувся минулої п'ятниці.

Офіцери також виконали дві постанови про арешт активів. Це означає, що прокуратура конфіскує і заморожує незаконно отримані активи. У цьому випадку, за даними влади, були заморожені активи, що належать двом компаніям, на суму 987 тисяч євро і 148 тисяч євро відповідно.

Розслідування спрямоване проти керівництва трьох компаній. Дві з них, як стверджується, здійснювали комерційний експорт "різних деталей машин і хімічних речовин" до Росії – всупереч санкціям.

Вони нібито використовували транспортну компанію та інших іноземних логістичних провайдерів для незаконного продажу товарів з регіону Рейн-Майн до Росії. За повідомленнями, товари мали перевозитися до Росії через сусідні країни.

Незаконні бізнес-операції були виявлені під час експортного контролю на митниці.

