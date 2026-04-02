Немецкие таможенники изъяли активы компаний, экспортировавших в РФ подсанкционные товары

В Германии две компании из региона Рейн-Майн подозреваются в незаконном экспорте деталей машин и химических веществ в Россию, после масштабного рейда таможенники изъяли незаконные активы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Hessenschau.

Таможенные следователи обыскали всего 14 квартир и офисов в регионе Рейн-Майн, в частности во Франкфурте-на-Майне, Бад-Гомбурге и районах Дармштадт-Дибург и Грос-Герау.

Были изъяты документы и электронные носители информации.

Как объявили таможня и прокуратура в четверг, рейд состоялся в прошлую пятницу.

Офицеры также выполнили два постановления об аресте активов. Это означает, что прокуратура конфискует и замораживает незаконно полученные активы. В этом случае, по данным властей, были заморожены активы, принадлежащие двум компаниям, на сумму 987 тысяч евро и 148 тысяч евро соответственно.

Расследование направлено против руководства трех компаний. Две из них, как утверждается, осуществляли коммерческий экспорт "различных деталей машин и химических веществ" в Россию – вопреки санкциям.

Они якобы использовали транспортную компанию и других иностранных логистических провайдеров для незаконной продажи товаров из региона Рейн-Майн в Россию. По сообщениям, товары должны были перевозиться в Россию через соседние страны.

Незаконные бизнес-операции были обнаружены во время экспортного контроля на таможне.

