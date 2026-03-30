Британія оштрафувала дочірню компанію Apple за порушення санкцій проти РФ

Велика Британія оштрафувала дочірню структуру американського технологічного гіганта Apple на понад $500 тисяч за порушення санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві уряду, передає "Європейська правда".

У понеділок, 30 березня, Британія повідомила, що наклала штраф у розмірі 390 тисяч фунтів ($516 тисяч) на ірландську компанію Apple Distribution International Limited, дочірню структуру американського технологічного гіганта, за порушення санкцій проти Росії.

Як зазначається, ADI надала кошти особі, яка перебуває під санкціями, без відповідної ліцензії у зв'язку з двома платежами у 2022 році.

Нагадаємо, 24 лютого Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за 4 роки повномасштабного вторгнення. Він містить майже 300 нових санкцій, спрямованих на обмеження доходів Росії від енергоносіїв, зокрема від експорту нафти, та основних постачальників військового обладнання, що сприяє веденню війни.

Також наприкінці лютого міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт анонсував ухвалення законодавства, яке має розв'язати проблему обходу санкцій проти російської нафти.