Макрон вважає нереалістичним розблокування Ормузької протоки військовою силою

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що розблокування Ормузької протоки шляхом військової операції – "нереалістична" ідея.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 2 квітня, перебуваючи з візитом у Південній Кореї.

Макрон висловив думку, що розблокувати прохід для суден через Ормузьку протоку, стратегічно важливу для експорту нафти з країн Перської затоки, шляхом військової операції – нереалістична ідея.

"Є ті, хто висловлюється за ідею розблокування Ормузької протоки шляхом військової сили. Зокрема, про це говорять Сполучені Штати… Ми вважаємо, що це нереалістично. Нереалістично, тому що це займе невизначений час. А ще – тому що це наражає на небезпеку усіх, хто проходитиме через протоку – через можливості ударів з берега силами КВІР, у яких є такі засоби, а також загрозу балістичних ударів", – зазначив президент Франції.

Він продовжив, що загалом потреба розблокувати Ормузьку протоку – однозначна, через її стратегічну важливість, але це не вийде зробити інакше, ніж у межах якоїсь домовленості з Іраном.

"Тож перше, що має бути – це припинення вогню, поновлення переговорів", – сказав Макрон.

Французький президент зазначив, що може уявити присутність там певної стримуючої місії, у межах досягнених домовленостей, але "у жодному разі не операцію з прямим застосуванням сили".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із суперечливими заявами щодо НАТО, заявивши, що йому не потрібна допомога від союзників у операціях проти Ірану, і водночас звинувачуючи їх у бездіяльності через небажання долучитись на боці США, зокрема, для розблокування Ормузької протоки.

Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Франція відреагувала на ці погрози заявою, що НАТО був створений для забезпечення безпеки в євроатлантичному регіоні, а не для операцій в Ормузькій протоці.