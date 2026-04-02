Макрон считает нереалистичным разблокирование Ормузского пролива военной силой

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что разблокирование Ормузского пролива путем военной операции – "нереалистичная" идея.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 2 апреля, находясь с визитом в Южной Корее.

Макрон выразил мнение, что разблокировать проход для судов через Ормузский пролив, стратегически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива, путем военной операции – нереалистичная идея.

"Есть те, кто высказывается за идею разблокирования Ормузского пролива путем военной силы. В частности, об этом говорят Соединенные Штаты... Мы считаем, что это нереалистично. Нереалистично, потому что это займет неопределенное время. А еще – потому что это подвергает опасности всех, кто будет проходить через пролив – из-за возможности ударов с берега силами КСИР, у которых есть такие средства, а также угрозы баллистических ударов", – отметил президент Франции.

Он продолжил, что в целом потребность разблокировать Ормузский пролив – однозначная, из-за его стратегической важности, но это не получится сделать иначе, чем в рамках какой-то договоренности с Ираном.

"Поэтому первое, что должно быть – это прекращение огня, возобновление переговоров", – сказал Макрон.

Французский президент отметил, что может представить присутствие там определенной сдерживающей миссии, в рамках достигнутых договоренностей, но "ни в коем случае не операцию с прямым применением силы".

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с противоречивыми заявлениями относительно НАТО, заявив, что ему не нужна помощь от союзников в операциях против Ирана, и одновременно обвиняя их в бездействии из-за нежелания присоединиться на стороне США, в частности, для разблокирования Ормузского пролива.

Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Франция отреагировала на эти угрозы заявлением, что НАТО был создан для обеспечения безопасности в евроатлантическом регионе, а не для операций в Ормузском проливе.