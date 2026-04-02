"Оральний секс" Путіна і Кирила: у Росії заочно засудили німецького скульптора

Новини — Четвер, 2 квітня 2026, 18:09 — Іванна Костіна

Суд у Москві заочно засудив німецького скульптора Жака Тіллі до восьми років і шести місяців позбавлення волі, у Німеччині відреагували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Суддя Костянтин Очиров постановив, що Тіллі винен в образі релігійних почуттів і поширенні неправдивої інформації про російські збройні сили.

 

Тіллі відомий своїми уїдливими сатиричними роботами на карнавалі в Дюссельдорфі. Кілька з них він присвятив Путіну, наприклад, критикуючи війну в Україні, яку розв'язав диктатор. Одна з них зображає кремлівського лідера, який купається в крові в українській ванні.

Московський судовий процес зосередився, зокрема, на одній з робіт Тіллі. Його карнавальна композиція 2024 року з фігурами Путіна в уніформі та патріарха Кирила, які займаються оральним сексом, неодноразово і дуже детально описувались під час судового розгляду.

Згідно з рішенням московського суду, Тіллі має сплатити штраф у розмірі близько 2000 євро і отримав чотирирічну заборону на роботу.

Сам Тіллі відреагував на свій вирок з їдким сарказмом. "Тепер усі бачать, що російський режим боїться картонних фігурок", – сказав скульптор в інтерв'ю dpa. "Вони виставляють себе на посміховисько з цим вироком і навіть не усвідомлюють, наскільки це насправді соромно – наскільки вони бояться сатиричної критики", – додав він.

Посольство Німеччини в Москві різко розкритикувало суворий вирок Тіллі. "Засудження Жака Тіллі показує, що криміналізація і переслідування свободи слова російським урядом не припиняється – але тепер все частіше і за кордоном. Це безпосередньо зачіпає нас", – заявив посол Александер Граф Ламбсдорф.

"Посольство Федеративної Республіки Німеччина найрішучішим чином засуджує це абсурдне видовище і буде продовжувати виступати на захист свободи слова, свободи творчості, а отже, і свободи сатири", – додав він.

Однак Тіллі не варто боятися екстрадиції. Але він може зіткнутися з проблемами під час поїздок до країн, які видають Росії злочинців, розшукуваних Москвою. Росія може, наприклад, видати ордер Інтерполу на його арешт.

Нагадаємо, у Чехії група Kaputin, яка виступає проти російської агресії в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, неодноразово публічно виставляла статую, що зображає главу Росії Владіміра Путіна, на золотому унітазі. Пізніше фігуру вирішили продати на аукціоні.

