"Оральный секс" Путина и Кирилла: в России заочно осудили немецкого скульптора

Суд в Москве заочно приговорил немецкого скульптора Жака Тилли к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, в Германии отреагировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Судья Константин Очиров постановил, что Тилли виновен в оскорблении религиозных чувств и распространении ложной информации о российских вооруженных силах.

Тилли известен своими язвительными сатирическими работами на карнавале в Дюссельдорфе. Несколько из них он посвятил Путину, например, в качестве критики войны в Украине, которую развязал диктатор. Одна из них изображает кремлевского лидера, который купается в крови в украинской ванне.

Московский судебный процесс сосредоточился, в частности, на одной из работ Тилли. Его карнавальная композиция 2024 года с фигурами Путина в униформе и патриарха Кирилла, которые занимаются оральным сексом, неоднократно и очень подробно описывались во время судебного разбирательства.

Согласно решению московского суда, Тилли должен заплатить штраф в размере около 2000 евро и получил четырехлетний запрет на работу.

Сам Тилли отреагировал на свой приговор с едким сарказмом. "Теперь все видят, что российский режим боится картонных фигурок", – сказал скульптор в интервью dpa. "Они выставляют себя на посмешище с этим приговором и даже не осознают, насколько это на самом деле стыдно – насколько они боятся сатирической критики", – добавил он.

Посольство Германии в Москве резко раскритиковало суровый приговор Тилли. "Осуждение Жака Тилли показывает, что криминализация и преследование свободы слова российским правительством не прекращается – но теперь все чаще и за рубежом. Это непосредственно затрагивает нас", – заявил посол Александер Граф Ламбсдорф.

"Посольство Федеративной Республики Германия самым решительным образом осуждает это абсурдное зрелище и будет продолжать выступать в защиту свободы слова, свободы творчества, а следовательно, и свободы сатиры", – добавил он.

Однако Тилли не стоит бояться экстрадиции. Но он может столкнуться с проблемами во время поездок в страны, которые выдают России преступников, разыскиваемых Москвой. Россия может, например, выдать ордер Интерпола на его арест.

Напомним, в Чехии группа Kaputin, которая выступает против российской агрессии в Украине с самого начала полномасштабного вторжения России, неоднократно публично выставляла статую, изображающую главу России Владимира Путина, на золотом унитазе. Позже фигуру решили продать на аукционе.