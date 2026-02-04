Розвідка Німеччини: військові витрати Росії торік "з'їли" половину її бюджету

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) повідомляє, що минулого року військові витрати Росії могли становити половину її державного бюджету і 10% від ВВП країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані аналізу від BND.

За даними німецького розвідувального відомства, Росія витрачає на війну і свої збройні сили значно більше, ніж вона заявляла в останні роки.

З початку війни проти України в лютому 2022 року оборонний бюджет Росії щороку значно зростав. Крім того, російське тлумачення "оборонних витрат" значно відрізняється від визначення НАТО, зазначають німецькі розвідники.

Так, всебічний аналіз бюджетних даних, проведений BND, показує, що російський оборонний бюджет в останні роки був на 66% більшим, ніж заявлено.

Невраховані витрати стосуються, наприклад, будівельних проєктів Міністерства оборони, ІТ-проєктів військових або соціальних виплат для військовослужбовців збройних сил.

Таким чином, у 2025 році військові витрати становили приблизно половину загального бюджету РФ і близько 10% російського ВВП.

Ці кошти використовуються не тільки на війну проти України, але й для додаткового створення та розширення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО, наголошують у BND.

У відомстві наголосили, що ці цифри конкретно відображають загрозу для Європи з боку Росії.

Тим часом видання Financial Times повідомило, що російські космічні апарати могли перехопити зв’язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що ставить під загрозу конфіденційну інформацію держав континенту.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте говорив, що Альянс має бути "готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди".

З ним не погодився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який скептично оцінив сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО.