У ЄС кажуть про відсутність гарантій фінансування третини потреб України на 2027 рік

Європейський Союз – коштом позики на суму 90 млрд євро – планує покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026-2027 роках, але інші міжнародні партнери України підтвердили наявність коштів на закриття іншої третини потреб Києва лише на 2026 рік.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 квітня.

Євросоюз переймається тим, що міжнародні партнери України наразі не підтвердили плани з її фінансування на 2027 рік.

"Я б сказав, що зараз (у 2026 році. – "ЄП") більшою мірою ми забезпечені (коштами для фінансування України. – "ЄП"). Цього року набагато гострішим питанням є дефіцит фінансування на 2027 рік", – наголосив Домбровскіс.

Він нагадав, що у 2026 та 2027 роках ЄС надасть Україні по 45 млрд євро, що закриватиме дві третини потреб українського бюджету та українського війська на ці роки.

Єврокомісар підкреслив, що ще третину коштів мають надати Україні міжнародні партнери – зокрема, держави G7, міжнародні фінансові установи, включно з МВФ, а також – держави-члени ЄС, які надають Україні підтримку у двосторонньому форматі.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.

Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.

За попередніми оцінками Єврокомісії, у 2026 році Україна має 20,1 млрд євро макрофінансових потреб та 51,6 млрд військових потреб, які треба задовольнити допомогою з-за кордону. Загалом у 2026 році українці потребуватимуть від 71,7 млрд євро допомоги з Заходу.

У 2027 році міжнародна підтримка України має становити від 64 млрд євро (32,2 млрд – макрофінансові потреби та 31,8 млрд – військові).