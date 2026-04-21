В ЕС говорят об отсутствии гарантий финансирования трети потребностей Украины на 2027 год

Европейский Союз – за счет займа на сумму 90 млрд евро – планирует покрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании в 2026-2027 годах, но другие международные партнеры Украины подтвердили наличие средств на закрытие другой трети потребностей Киева только на 2026 год.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с журналистами во вторник, 21 апреля.

Евросоюз обеспокоен тем, что международные партнеры Украины пока не подтвердили планы по ее финансированию на 2027 год.

"Я бы сказал, что сейчас (в 2026 году. – „ЕП") в большей степени мы обеспечены (средствами для финансирования Украины. – "ЕП"). В этом году гораздо более острым вопросом является дефицит финансирования на 2027 год", – подчеркнул Домбровскис.

Он напомнил, что в 2026 и 2027 годах ЕС предоставит Украине по 45 млрд евро, что будет закрывать две трети потребностей украинского бюджета и украинской армии на эти годы.

Еврокомиссар подчеркнул, что еще треть средств должны предоставить Украине международные партнеры – в частности, государства G7, международные финансовые учреждения, включая МВФ, а также – государства-члены ЕС, которые оказывают Украине поддержку в двустороннем формате.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует предоставить Украине в 2026 году 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд будут направлены на нужды украинского бюджета, а 28,3 млрд пойдут на украинскую армию, оборону и производство оружия.

Первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, будет направлен на закупку дронов украинского производства.

По предварительным оценкам Еврокомиссии, в 2026 году Украина имеет 20,1 млрд евро макрофинансовых потребностей и 51,6 млрд военных потребностей, которые надо удовлетворить помощью из-за рубежа. Всего в 2026 году украинцы будут нуждаться в 71,7 млрд евро помощи с Запада.

В 2027 году международная поддержка Украины должна составить от 64 млрд евро (32,2 млрд – макрофинансовые потребности и 31,8 млрд – военные).