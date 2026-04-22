Молдова засудила олігарха Плахотнюка до 19 років ув’язнення

Молдовського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка засудили до 19 років за ґратами у справі про "крадіжку мільярда".

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

Суд Кишинева в районі Буюкани 22 квітня виніс вирок у справі Плахотнюка. Його визнали винним у співучасті в крадіжці мільярда з трьох молдавських банків і засудили до 19 років позбавлення волі.

За версією слідства, Плахотнюк через компанії, контрольовані олігархом-втікачем Іланом Шором, отримав $39 млн і 3,5 млн євро із вкрадених коштів.

Плахотнюк не з’явився на оголошення вироку.

Раніше прокурори запросили для Плахотнюка максимальну санкцію за статтями звинувачення – 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Плахотнюка 25 вересня 2025 року екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом у в’язниці №13.

До втрати влади і втечі з Молдови у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".