Молдовському олігарху Плахотнюку продовжили арешт ще на 30 діб

Молдовський олігарх Влад Плахотнюк залишиться під арештом ще на 30 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У понеділок, 20 жовтня, судді задовольнили прохання прокурорів продовжити термін утримання під вартою колишнього лідера Демократичної партії Молдови. Засідання знову відбулося без участі Плахотнюка.

Прокурор у справі Александру Черней повідомив, що підстави для арешту залишаються чинними.

"Ми подали клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді арешту, тому що ризики, встановлені раніше, зберігаються. Зокрема, є ризик, що обвинувачений ухилиться від явки до суду або завадить нормальному перебігу процесу", – сказав прокурор.

На засіданні адвокати Плахотнюка подали кілька клопотань, включно з проханням роз'яснити пред'явлені обвинувачення, заявивши, що їхній клієнт "не розуміє суті обвинувачень". Черней назвав це "формальною процедурою".

"Суд вказав, що поки обвинувачений відмовляється приходити до суду, вважається, що він відмовився і від цього права, тому що пояснення можна давати тільки в його присутності", – заявив прокурор.

Захист також заявив про розбіжності в сумах, зазначених у постанові та в обвинувальному акті. У відповідь прокурор пояснив, що основна сума, яка фігурує у справі, залишається незмінною – близько $40 млн, викрадених із банківської системи.

"Йдеться про суми в доларах, євро та інших валютах. Більшість компаній, які брали участь у схемі, вже припинили діяльність і були зареєстровані за кордоном", – додав він.

Черней сказав, що прокуратура також просить продовжити арешт у трьох інших справах, де Плахотнюк проходить обвинуваченим.

Колишньому лідеру Демпартії інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, шахрайство і відмивання грошей в особливо великих розмірах. Кожен із цих злочинів передбачає до 15 років позбавлення волі.

"Якщо покарання підсумувати, як за сукупності злочинів, строк може перевищити 15 років", – уточнив прокурор.

Наступне засідання суду у справі Плахотнюка розпочнеться з опитування свідків. За словами Чернея, суд призначив близько 30 засідань, при цьому пріоритет отримують справи з обвинуваченими, які перебувають під арештом.

Молдовського олігарха Влада Плахотнюка, якого 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, помістили під попередній арешт на 30 діб відразу після екстрадиції.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".