У Молдові прокурори просять 25 років для олігарха Плахотнюка

Антикорупційна прокуратура Молдови просить 25 років позбавлення волі для колишнього лідера Демпартії Влада Плахотнюка у справі щодо "крадіжки мільярда".

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили під час судового засідання 23 березня.

23 березня чергове засідання у справі Плахотнюка проходить у суді сектора Буюкани у Кишиневі. Прокурор озвучив запит визнати олігарха винним за п'ятьма частинами звинувачення та призначити покарання у вигляді 25 років позбавлення волі – що є максимальним можливим терміном.

Також вимагають фінансового стягнення з олігарха для компенсації збитків.

Сторона захисту наполягає на безпідставності й політизованості звинувачень.

Сам Плахотнюк не був присутній на засіданні.

Нагадаємо, Плахотнюка 25 вересня 2025 року екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом у в’язниці №13.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".

Плахотнюк є фігурантом низки кримінальних справ, з яких найгучніша – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані олігархом Іланом Шором компанії отримав 39 млн доларів та 3,5 млн євро із вкрадених коштів.