В ЕС договорились создать рабочую группу, которая будет готовить договор о вступлении Черногории

В среду Черногория сделала еще один шаг навстречу членству в ЕС, поскольку страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Послы 27 государств-членов ЕС решили создать "специальную рабочую группу" для разработки проекта договора о присоединении, что является техническим, но ключевым шагом на пути к членству, отметил один из чиновников.

"Мы уверены, что это станет мощным сигналом о том, что вступление является реальным для партнеров в расширении", – сказал представитель председательства Кипра о решении, принятом во время встречи в Брюсселе.

Черногория, вместе с Албанией, является фаворитом в гонке за то, чтобы стать первой страной, которая присоединится к Европейскому Союзу после того, как в 2013 году в клуб приняли Хорватию.

Подгорица завершила переговоры по 14 из 35 так называемых "кластеров" – раундов переговоров, объединенных по различным темам, от налогообложения до экологической политики, – что порождает надежду на то, что она может стать членом ЕС в ближайшие годы.

"Из Брюсселя поступают отличные новости", – прокомментировала министр по делам Европы Черногории Майда Горчевич.

Создание рабочей группы стало "еще одним подтверждением того, что мы на правильном пути к тому, чтобы Черногория стала 28-м членом Европейского Союза до 2028 года", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что "Украина не находится в тупике" в вопросе вступления в ЕС.

