Зеленський розповів, коли плануватимуть його першу зустріч з Мадяром

Президент України Володимир Зеленський розповів, що можливості його першої зустрічі з майбутнім прем’єром Угорщини Петером Мадяром обговорять після того, як у Будапешті завершиться зміна влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ дорогою на неформальний саміт ЄС на Кіпрі.

Зеленського запитали, коли він планує поговорити з майбутнім прем’єром Угорщини, чи має бачення, як налагоджувати співпрацю з новим урядом у сусідів після "епохи Орбана", та чи планує запрошувати його в Україну.

Президент нагадав, що публічно привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах, та що він щиро прагне взаємовигідних добросусідських відносин з Угорщиною.

"Я впевнений, що як тільки буде можливість, ми зустрінемось із новим прем’єр-міністром Угорщини. Зараз йде перехід влади. Зрозуміло, що після цього наші дипломати знайдуть формат, як нам поспілкуватися, зустрітися", – сказав Володимир Зеленський.

"Відносини мають бути такими, де поважають одне одного – але й захищають інтереси кожної зі сторін. Думаю, на таких принципах добросусідства й поваги одне до одного і будемо будувати наші відносини", – додав він.

Нагадаємо, президент України раніше заявив, що хоче обговорити з майбутнім прем’єром Петером Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку.

Читайте також: Від "Дружби" до Орбана: як відбувається зміна влади в Угорщині та чого варто чекати Україні.