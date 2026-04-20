Зеленський хоче поговорити з Мадяром про повернення захоплених Угорщиною грошей Ощадбанку

Президент Володимир Зеленський хоче обговорити з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром питання викрадених грошей Ощадбанку.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю, яке транслював телемарафон "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що Україна хотіла б повернути кошти, які були конфісковані урядом Віктора Орбана.

"Вони там у нас гроші деякі забрали…Будемо говорити вже з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші просто Орбан вкрав", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку березня Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Пізніше один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.