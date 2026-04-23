Зеленский рассказал, когда будут планировать его первую встречу с Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что возможности его первой встречи с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром обсудят после того, как в Будапеште завершится смена власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ по дороге на неформальный саммит ЕС на Кипре.

Зеленского спросили, когда он планирует поговорить с будущим премьером Венгрии, имеет ли видение, как налаживать сотрудничество с новым правительством у соседей после "эпохи Орбана", и планирует ли приглашать его в Украину.

Президент напомнил, что публично поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах, и что он искренне стремится к взаимовыгодным добрососедским отношениям с Венгрией.

"Я уверен, что как только будет возможность, мы встретимся с новым премьер-министром Венгрии. Сейчас идет переход власти. Понятно, что после этого наши дипломаты найдут формат, как нам пообщаться, встретиться", – сказал Владимир Зеленский.

"Отношения должны быть такими, где уважают друг друга – но и защищают интересы каждой из сторон. Думаю, на таких принципах добрососедства и уважения друг к другу и будем строить наши отношения", – добавил он.

Напомним, президент Украины ранее заявил, что хочет обсудить с будущим премьером Петером Мадьяром вопрос конфискованных денег украинского Сбербанка.

