П’ята весна повномасштабної війни триває. Хтось служить, а хтось обирає, куди долучитися. У будь-якому разі всі працюють на одну мету – зупинити противника і довести цю історію до результату.

А от як саме і в якому підрозділі – це вибір, який поки ще можна зробити самостійно. Один із легендарних об’єднань – 1-й корпус НГУ "Азов", чому до нього долучаються за покликом серця?

Мобілізація & рекрутинг в "Азові"

Різниця у тому, як людина потрапляє у підрозділ. У випадку мобілізації розподіл відбувається за загальними потребами. Спеціальність обирається з того, що є в запиті, а призначення в підрозділ часто стається вже під час навчання.

Рекрутинг працює інакше. Людина сама обирає підрозділ і напрям. Ще до початку служби зрозуміло, куди саме ти йдеш, які задачі будеш виконувати і який формат роботи попереду.

Окремо – про досвід. Те, що було в цивільному житті, не ігнорується. Його намагаються використати там, де він дає результат.

Ти заходиш у систему з розумінням, з тобою ведуть діалог і цивільні навички впливають на розподіл.

Які напрямки є в "Азові"?

У корпусі є різні варіанти служби, і це впливає на те, як виглядатиме твоя робота щодня:

Бойові посади – позиції, ротації, виїзди;

БПЛА – розвідка, коригування, робота з технікою;

технічні напрямки – ремонт, обслуговування, інженерні задачі;

медицина – стабілізація, евакуація, робота з пораненими;

логістика – постачання, транспорт, організація процесів.

Що важливо врахувати?

Те, що ти робитимеш щодня, напряму залежить від напрямку.

Десь це постійні виїзди і робота на позиціях. Десь – техніка, обслуговування, підготовка. В одному випадку більше фізичного навантаження, в іншому – концентрація і робота з деталями.

Тому варто заздалегідь відповісти собі на кілька питань: який у тебе рівень підготовки зараз, у яких умовах ти вже працював, що для тебе ок по навантаженню і відповідальності.

І ще один момент, який часто випускають. Ззовні легко скласти уявлення по картинці – банери, короткі ролики, гучні формулювання. Але краще подивитися інтерв’ю, почитати історії тих, хто вже служить.

Серед них багато тих, хто заходив на контракт, а потім залишався – не через слова, а тому що ріс у професії і бачив результат своєї роботи. І це дає більш реальне розуміння, ніж будь-який опис.

Як оцінюють підрозділ у 2026 році?

Про підрозділ можна багато говорити зсередини, але є ще один показник – як його оцінюють на рівні держави.

У березні 2026 року бійців 1-го корпусу "Азов" відзначили за участь у боях за Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Частина військових отримала державні нагороди – ордени "За мужність", Богдана Хмельницького та Данила Галицького.

Того ж періоду корпус на найвищому рівні назвали одним із найбільш ефективних у складі Сил безпеки і оборони.

Для багатьох служба в "Азові" – свідомий вибір у сторону підрозділу з високою планкою.