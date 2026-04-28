В центрі Кишинева евакуювали мешканців багатоповерхівки через об'єкт, схожий на дрон

У ніч на 28 квітня на дах житлового будинку в центрі Кишинева впав предмет, схожий на дрон, у зв’язку з чим поліція евакуювала мешканців.

Про це йдеться у повідомленні поліції Молдови, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, дрон на даху багатоквартирного будинку виявив один з його мешканців.

Фахівці та сапери, які прибули на місце, оточили територію. За попередньою інформацією, об’єкт зазнав пошкоджень, впавши на дах будинку.

"З метою забезпечення безпеки всіх мешканців під'їзду багатоквартирного будинку його тимчасово евакуювали, доки об'єкт не буде досліджено та знешкоджено", – зазначили правоохоронці.

У поліції закликавши громадян не торкатися невідомих або підозрілих предметів і негайно повідомляти про них у службу 112.

Нагадаємо, у Міноборони Румунії повідомили про виявлення фрагментів безпілотника, що впав вранці 25 квітня у житловий район у муніципалітеті Галац і призвів до пошкодження майна. Пізніше знайдені рештки дрона були нейтралізовані групою спеціалістів Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби.

Увечері 25 квітня у румунському Міноборони повідомили про виявлення нових фрагментів дрона поблизу селища Векерень в повіті Тулча .

Уламки дронів були знайдені після того, як вночі 25 квітня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, зокрема і в районі румунсько-українського кордону.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла у суботу через інцидент із падінням дрона у районі міста Галац.