В центре Кишинева эвакуировали жильцов многоэтажки из-за объекта, похожего на дрон

В ночь на 28 апреля на крышу жилого дома в центре Кишинева упал предмет, похожий на дрон, в связи с чем полиция эвакуировала жильцов.

Об этом говорится в сообщении полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, дрон на крыше многоквартирного дома обнаружил один из его жильцов.

Специалисты и саперы, прибывшие на место, оцепили территорию. По предварительной информации, объект получил повреждения, упав на крышу дома.

"В целях обеспечения безопасности всех жильцов подъезда многоквартирного дома его временно эвакуировали, пока объект не будет исследован и обезврежен", – отметили правоохранители.

В полиции призвали граждан не прикасаться к неизвестным или подозрительным предметам и немедленно сообщать о них в службу 112.

Напомним, в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, который упал утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и привел к повреждению имущества. Позже найденные остатки дрона были обезврежены группой специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы.

Вечером 25 апреля в румынском Минобороны сообщили об обнаружении новых фрагментов дрона вблизи поселка Векерень в уезде Тулча.

Обломки дронов были найдены после того, как ночью 25 апреля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину, в том числе и в районе румынско-украинской границы.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу из-за инцидента с падением дрона в районе города Галац.