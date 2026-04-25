До МЗС Румунії через падіння дрона викликали посла Росії

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла у суботу через інцидент із падінням дрона у районі міста Галац.

Про це йдеться у заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"За розпорядженням міністра закордонних справ Оани Цою посол Російської Федерації в Бухаресті буде викликаний сьогодні до МЗС у зв’язку з падінням минулої ночі в районі міста Галац російського безпілотника, який використовувався для нападів на цивільну інфраструктуру України", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві заявили, що Російська Федерація порушила суверенітет повітряного простору Румунії, вчинивши черговий безвідповідальний акт, який міг поставити під загрозу безпеку населення.

"Це безвідповідальний і провокаційний акт, що порушує основоположні принципи міжнародного права. Уже понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт завоювання суверенного сусіда, а й порушення регіонального та глобального миру та безпеки", – заявили у МЗС.

Нагадаємо, що у Румунії внаслідок падіння дрона вночі 25 квітня було пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку. Ніхто не постраждав.

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що це перший випадок, коли безпілотник РФ пошкодив майно в Румунії.

Через масовану російську повітряну атаку на Україну, що відбулася у ніч на 25 квітня, Польща піднімала у небо авіацію.