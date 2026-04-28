Безпілотник, що впав на дах будинка у Кишиневі, був без бойової частини

У Молдові офіційно підтвердили, що "об’єкт", який впав на даху багатоповерхового будинку у Кишиневі – безпілотник без вибухових речовин.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Генеральному інспектораті поліції підтвердили, що об’єкт, який впав вночі 27-28 квітня на дах житлового будинку у центрі Кишинева, є безпілотником.

"Оскільки це густонаселений район, ми провели ретельну перевірку. Співробітники не виявили небезпечних предметів чи речовин. Уламки дрона відправили на експертизу, щоб встановити його конструкцію і походження", – зазначили у поліції.

Як повідомляли, після знахідки на даху мешканців багатоповерхівки евакуювали.

Як свідчать фото, що потрапили у ЗМІ, йдеться про середніх розмірів апарат літакового типу.

Вихідними у Румунії неподалік кордону з Україною вчергове знайшли уламки російських БпЛА.