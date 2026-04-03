Чому проблеми з почесними консулами України не обмежуються оголеними фото

Останні кілька днів соцмережі "гудять" від повідомлень про новопризначену почесну консулку України у Домініканській Республіці Вікторію Якімову.

Приводом для скандалу стала величезна кількість фото ню і топлес на сторінках соцмереж Якімової, що донедавна працювала фотомоделлю. Багатьом українцям видалося неочевидним, що такий творчий доробок сумісний з роллю почесного консула.

Докладніше про призначення і те, чому Україна має переосмислити усю систему відбору почесних консулів, читайте в статті Сергія Сидоренка і Уляни Кричковської з "Європейської правди" Ню і дипломатія. Навіщо Україні почесні консули та чому відверті фото – не головна проблема. Далі – стислий її виклад.

Почесні консули, на відміну від консулів України, не є держслужбовцями, не отримують ані копійки з українського бюджету. На практиці часто це іноземці, що мають авторитет у своєму місті.

В ідеалі почесні консули мають інвестувати у цю діяльність свої час та гроші просто через любов до України та прагнення допомогти їй; в реальності ж мотиви бувають різні.

За словами колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, почесні консули можуть системно допомагати МЗС у публічній дипломатії, у бізнес-контактах, у взаємодії з регіональною владою тощо. Ідея у тому, що почесний консул повинен мати крутий соціальний статус у своєму місті або країні і має стати точкою, що з’єднує Київ та місцеві еліти.

А от чого почесний консул точно не може робити – то це діяти від імені України і офіційно представляти українську державу. Але це в теорії.

А в реальності неможливо абстрагуватися від дій людини, яку держава призначила на таку посаду. Його або її імідж буде відбиватися і на іміджі України, тому перевірка та відсів кандидатів має значення. А з відбором не все слава богу.

Є приклад Кіпру, де триває конфлікт між послом, МЗС та новопризначеним почесним консулом (процедуру щодо якого наразі не завершили). Одна з причин конфлікту – суперечка про те, чи може бути почесним консулом людина із судимістю в минулому (та, ймовірно, з конфліктом інтересів), навіть якщо зараз ця людина всіляко демонструє проукраїнськість.

"Важливо фільтрувати кандидатів у консули, – пояснює Павло Клімкін. – Бо бувають ситуації, коли люди просто хочуть собі цей статус або заради піару, або заради самого статусу, або заради привілеїв, хоч ті й обмежені".

Клімкін наголошує, що при призначенні треба зрозуміти, а в чому додана вартість призначення для України?

Надзвичайний і повноважний посол України у відставці Андрій Веселовський сформулював вимоги, актуальні для всіх почесних консулів.

"По-перше, це має бути заможна, самозабезпечена людина, причому бізнес цієї людини має бути чистим і стабільним. По-друге – людина, у якої ніколи не було проблем з владою та правоохоронними органами або, скажімо, суперечок щодо власності, судових справ. Далі кандидат повинен мати соціальний статус у громаді, де він працюватиме", – каже Веселовський.

Та під час повномасштабної війни з’явилися додаткові, надзвичайно важливі вимоги.

Головна з них – історія ставлення до України та Росії.

"Якщо наша нова почесна консулка дійсно в кокошнику знімалась. Тут деталі потрібно з'ясувати", – зауважує Павло Клімкін.

Наразі є враження, що нечисленна діаспора у Домінікані ставиться до роботи новопризначеної консулки Вікторії Якімової позитивно; від політиків, які контактували з цією країною, і яким Вікторія Якімова допомагала ще перед своїм призначенням, теж доводилося читати добрі відгуки. Та посольство України на Кубі, яке подавало її кандидатуру, повинно бути готове за потреби дати МЗС відповідь щодо цього.

І по-друге, чи є додана вартість від цього призначення? У далеких державах на кшталт Домінікани український голос з "офіційним" статусом є дійсно важливим. Але тільки у разі, якщо він дійсно звучатиме, а не обмежиться красивою вивіскою, статусними номерами на авто і позначкою у Facebook.

Ці питання загубилися за обговоренням зовнішності консулки. Хоча відповідь на них є значно важливішою за ставлення аудиторії до фото у стилі ню.

