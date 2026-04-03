Почему проблемы с почетными консулами Украины не ограничиваются обнаженными фото

Последние несколько дней социальные сети "гудят" от сообщений о назначенном почетном консуле Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимовой.

Поводом для скандала стало огромное количество фото ню и топлес на страницах соцсетей Якимовой, которая до недавнего времени работала фотомоделью. Многим украинцам показалось неочевидным, что такое творческое наследие совместимо с ролью почетного консула.

Подробнее о назначении и о том, почему Украине следует пересмотреть всю систему отбора почетных консулов, читайте в статье Сергея Сидоренко и Ульяны Кричковской из "Европейской правды" Ню и дипломатия. Зачем Украине почетные консулы и почему откровенные фото – не главная проблема. Далее – краткое изложение статьи.

Почетные консулы, в отличие от консулов Украины, не являются госслужащими, не получают ни копейки из украинского бюджета. На практике часто это иностранцы, пользующиеся авторитетом в своем городе.

В идеале почетные консулы должны вкладывать в эту деятельность свое время и деньги просто из любви к Украине и стремления помочь ей; в реальности же мотивы бывают разные.

По словам бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, почетные консулы могут систематически помогать МИД в области публичной дипломатии, деловых контактов, взаимодействия с местными властями и т. д. Идея в том, что почетный консул должен иметь высокий социальный статус в своем городе или стране и стать связующим звеном между Киевом и местными элитами.

А вот чего почетный консул точно не может делать – так это действовать от имени Украины и официально представлять Украину. Но это в теории.

А в реальности невозможно абстрагироваться от действий человека, которого государство назначило на такую должность. Его или ее имидж будет отражаться и на имидже Украины, поэтому проверка и отбор кандидатов имеют значение. А с отбором не все гладко.

Есть пример Кипра, где продолжается конфликт между послом, МИДом и назначенным почетным консулом (процедура в отношении которого пока не завершена). Одна из причин конфликта – спор о том, может ли быть почетным консулом человек с судимостью в прошлом (и, вероятно, с конфликтом интересов), даже если сейчас этот человек всячески демонстрирует проукраинскую позицию.

"Важно тщательно отбирать кандидатов в консулы, – объясняет Павел Климкин. – Ведь бывают ситуации, когда люди просто хотят получить этот статус: то ли ради пиара, то ли ради самого статуса, то ли ради привилегий, пусть даже ограниченных".

Климкин подчеркивает, что при назначении нужно понять, в чем заключается добавленная стоимость этого назначения для Украины?

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в отставке Андрей Веселовский сформулировал требования, актуальные для всех почетных консулов.

"Во-первых, это должен быть человек состоятельный, самообеспеченный, причем бизнес у этого человека должен быть чистым и устойчивым. Во-вторых – человек, у которого никогда не было проблем с властью и с правоохранительными органами или, скажем, споров о собственности, судебных дел. Далее кандидат должен иметь социальный статус в общине, где он будет работать", – говорит Веселовский.

Но во время полномасштабной войны появились дополнительные, чрезвычайно важные требования.

Главная из них – история отношения к Украине и России.

"Если наша новая почетный консул действительно снималась в кокошнике, то здесь нужно выяснить подробности", – отмечает Павел Климкин.

Пока что создается впечатление, что диаспора в Доминикане относится к работе назначенного консула Виктории Якимовой положительно; от политиков, которые контактировали с этой страной и которым Виктория Якимова помогала еще до своего назначения, тоже приходилось читать хорошие отзывы. Но посольство Украины на Кубе, которое выдвигало ее кандидатуру, должно быть готово при необходимости дать МИД ответ по этому поводу.

И во-вторых, есть ли в этом назначении дополнительная ценность? В отдаленных странах вроде Доминиканы украинский голос с "официальным" статусом действительно важен. Но только в том случае, если он действительно будет звучать, а не ограничится красивой вывеской, статусными номерами на машине и отметкой в Facebook.

Эти вопросы затерялись в обсуждении внешности консула. Хотя ответ на них гораздо важнее отношения аудитории к фото в стиле ню.

