Стало відомо, коли віцепрезидент США поїде до Орбана

У Білому домі розповіли, коли в Угорщині очікують на візит віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Білого дому, передає "Європейська правда".

Віцепрезидент Джей Ді Венс відвідає Будапешт у наступний вівторок, 7 квітня, та проведе переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Цей візит відбудеться за кілька днів до угорських парламентських виборів 12 квітня.

Сам Орбан у соцмережі Х також повідомив про майбутній візит.

"З нетерпінням чекаємо на вас у Будапешті", – заявив він.

Нагадаємо, 27 березня Орбан на передвиборчому мітингу зіштовхнувся з незвично великою кількістю контрдемонстрантів та був змушений зірватися на крик.

Останні опитування свідчать, що розрив між опозиційною партією "Тиса" та партією Орбана "Фідес" напередодні парламентських виборів продовжує зростати.

