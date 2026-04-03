Стало известно, когда вице-президент США посетит Орбана

В Белом доме сообщили, когда в Венгрии ожидают визит вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Вице-президент Джей Ди Венс посетит Будапешт в следующий вторник, 7 апреля, и проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Этот визит состоится за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.

Сам Орбан в социальной сети Х также сообщил об этом.

"С нетерпением ждем вас в Будапеште", – заявил он.

Напомним, 27 марта Орбан на предвыборном митинге столкнулся с необычно большим количеством контрдемонстрантов и был вынужден впасть в ярость.

Последние опросы свидетельствуют, что разрыв между оппозиционной партией "Тиса" и партией Орбана "Фидес" накануне парламентских выборов продолжает расти.

Читайте также: Орбан идет к поражению. Как история о "предательстве", репрессиях и деньгах из России перевернула Венгрию.