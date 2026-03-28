Орбан зіткнувся з рекордним числом контрдемонстрантів і зірвався на крик

П’ятничний візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з передвиборчим мітингом до Дьєра, міста, яке десятиліттями вважалося оплотом його партії "Фідес", обернувся скандалом через неочікувано велику кількість контрдемонстрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації HVG.

Ще до початку виступу на центральній площі міста панувала напруга. Поруч із прихильниками влади зібралися сотні активістів партії "Тиса", які скандували антиурядові гасла та тримали плакати з питаннями про корупцію та економічну кризу.

Ситуація ледь не вийшла з-під контролю, коли шлях протестувальникам перегородили групи чоловіків у чорному одязі без розпізнавальних знаків. За повідомленнями очевидців, ці молодики діяли організовано, намагаючись не допустити опонентів до сцени.

Лідер опозиції Петер Мадяр пізніше заявив, що "Фідес" привіз до міста близько сотні "тітушок" для залякування цивільних. Голова партії "Тиса" також зазначив, що на площі не було поліцейських. Мадяр попросив усіх покинути місце події і не піддаватися на жодні провокації.

Велика кількість свисту та вигуків змусила Віктора Орбана змінити звичний тон виступу. Замість традиційно спокійного викладу пропагандистських тез, прем’єр кілька разів зривався на крик, що нагадувало, за оцінкою видання, "перелякане верещання", а не рішучі дії.

Орбан звинуватив протестувальників у роботі на українські спецслужби. "Ви підтримуєте український віз, а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні!" – вигукував він зі сцени

Дьєр наразі є епіцентром політичної боротьби. Попри те, що чотири роки тому партія "Фідес" впевнено тут перемагала, результати виборів до Європейського парламенту 2024 року показали незначний розрив: 40,5% у владної партії проти 36% у "Тиси".

