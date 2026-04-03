Італія закликає відкрити гуманітарний коридор через Ормузьку протоку

Італія разом із Нідерландами та Об’єднаними Арабськими Еміратами наполягає на реалізації плану щодо створення гуманітарного коридору, який дозволить забезпечити постачання життєво важливих вантажів, незважаючи на блокаду Іраном Ормузької протоки.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Італії, інформує "Європейська правда".

Очільник італійського МЗС Антоніо Таяні, який напередодні брав участь у відеоконференції, присвяченій ситуації в Ірані та наслідкам блокування Ормузької протоки, підтвердив позицію Італії на користь негайної деескалації та повернення до дипломатичного діалогу.

Таяні наголосив, що блокада Ормузької протоки має прямий вплив на безпеку морських шляхів, глобальне енергопостачання та продовольчу безпеку.

Посилаючись на заяву G7 від 27 березня, він підтвердив зобов’язання Італії долучитися до міжнародних зусиль з метою захисту свободи судноплавства, з дотриманням міжнародного права, та збереження стабільності енергетичних ринків.

Міністр також зазначив готовність Італії розглянути можливість участі в багатосторонніх ініціативах для забезпечення безпечного проходження суден у протоці, підкресливши, що чіткий мандат Організації Об’єднаних Націй є важливим елементом.

Таяні, разом із колегами з Нідерландів та ОАЕ, підтримав необхідність співпраці з ООН для якнайшвидшого створення "гуманітарного коридору", насамперед для добрив та всього, що знадобиться для запобігання новій продовольчій кризі, передусім в африканських країнах.

Забезпечення транспортування добрив та інших гуманітарних вантажів через Ормузьку протоку є життєво важливим, наголосив він.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО. Детальніше про це – у новому відеоблозі "ЄвроПравди".

Напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що 40 кран, які зібралися на віртуальній зустрічі щодо Ормузької протоки, готові вжити "економічних та дипломатичних" заходів для відновлення судноплавства.