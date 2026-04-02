У Британії заявили про готовність вжити заходів щодо Ормузької протоки

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що 40 кран, які зібралися у четвер, 2 квітня, на віртуальній зустрічі щодо Ормузької протоки, готові вжити "економічних та дипломатичних" заходів для відновлення судноплавства.

Про це вона заявила журналістам після зустрічі, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Купер заявила, що "безрозсудні удари Ірану спрямовані проти міжнародного судноплавства і мають на меті підірвати світову економіку".

"Ми рішуче налаштовані вжити всіх можливих дипломатичних, економічних та скоординованих заходів, щоб домогтися відновлення судноплавства в протоці", – акцентувала глава МЗС Британії.

Вона також зазначила, що майбутні заходи можуть включати співпрацю з Міжнародною морською організацією (ІМО) для забезпечення того, щоб судна змогли продовжити рух.

"Ми чітко розуміємо, що нам потрібний дипломатичний тиск, економічний тиск, а також робота, яку окремо проводять військові планувальники щодо того, як забезпечити безпеку судноплавства в довгостроковій перспективі, коли конфлікт завершиться", – додала Купер.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереалістичною ідею розблокування Ормузької протоки силовим шляхом та наголошує, що прохід через неї буде надто небезпечним за усіх варіантів, коли це не буде результатом домовленості з Іраном.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.