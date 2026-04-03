Италия призывает открыть гуманитарный коридор через Ормузский пролив

Италия вместе с Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами настаивает на реализации плана по созданию гуманитарного коридора, который позволит обеспечить поставки жизненно важных грузов, несмотря на блокаду Ираном Ормузского пролива.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Италии, сообщает "Европейская правда".

Глава итальянского МИД Антонио Таяни, который накануне принимал участие в видеоконференции, посвященной ситуации в Иране и последствиям блокирования Ормузского пролива, подтвердил позицию Италии в пользу немедленной деэскалации и возвращения к дипломатическому диалогу.

Таяни подчеркнул, что блокада Ормузского пролива оказывает прямое влияние на безопасность морских путей, глобальное энергоснабжение и продовольственную безопасность.

Ссылаясь на заявление G7 от 27 марта, он подтвердил обязательство Италии присоединиться к международным усилиям с целью защиты свободы судоходства, с соблюдением международного права, и сохранения стабильности энергетических рынков.

Министр также отметил готовность Италии рассмотреть возможность участия в многосторонних инициативах по обеспечению безопасного прохождения судов в проливе, подчеркнув, что четкий мандат Организации Объединенных Наций является важным элементом.

Таяни, вместе с коллегами из Нидерландов и ОАЭ, поддержал необходимость сотрудничества с ООН для скорейшего создания "гуманитарного коридора", прежде всего для удобрений и всего, что понадобится для предотвращения нового продовольственного кризиса, в первую очередь в африканских странах.

Обеспечение транспортировки удобрений и других гуманитарных грузов через Ормузский пролив является жизненно важным, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что 40 стран, собравшихся на виртуальной встрече по поводу Ормузского пролива, готовы принять "экономические и дипломатические" меры для возобновления судоходства.