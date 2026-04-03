Литва припиняє розслідування щодо пошкодження кабелів у Балтійському морі

Литовська генеральна прокуратура припинила досудове розслідування щодо пошкодження підводних оптоволоконних кабелів, що з'єднують Литву та Швецію в Балтійському морі, яке сталося в листопаді 2024 року.

Як зазначили в литовському відомстві, розслідування було припинено після встановлення того, що Литві не було завдано шкоди, оскільки кабелі були пошкоджені на морському дні в межах виключної економічної зони Швеції.

"Цей висновок було зроблено після визначення точного місця події з точними географічними координатами. Ця обставина має вирішальне значення для оцінки юрисдикції та меж відповідальності", – йдеться у заяві генпрокуратури Литви.

У відомстві додали, що розслідування щодо пошкоджених кабелів у Балтійському морі триває у Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря поруч з "Північним потоком" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Згодом повідомили про другий пошкоджений кабель – між Швецією та Литвою.