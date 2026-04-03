Литва прекращает расследование повреждения кабелей в Балтийском море

Литовская генеральная прокуратура прекратила досудебное расследование по повреждению подводных оптоволоконных кабелей, соединяющих Литву и Швецию в Балтийском море, которое произошло в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в литовском ведомстве, расследование было прекращено после установления того, что Литве не был нанесен ущерб, поскольку кабели были повреждены на морском дне в пределах исключительной экономической зоны Швеции.

"Этот вывод был сделан после определения точного места происшествия с точными географическими координатами. Это обстоятельство имеет решающее значение для оценки юрисдикции и границ ответственности", – говорится в заявлении генпрокуратуры Литвы.

В ведомстве добавили, что расследование в отношении поврежденных кабелей в Балтийском море продолжается в Швеции и Финляндии.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря рядом с "Северным потоком" и соединяет Финляндию с Германией.

Впоследствии сообщили о втором поврежденном кабеле – между Швецией и Литвой.