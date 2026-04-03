Зеленський: маємо бути готові до можливої зупинки постачань зброї США

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності готуватися до можливого припинення постачань американської зброї, однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання про можливе припинення постачання зброї зі США, Зеленський сказав: "Поки що такого сигналу у нас немає – що може бути припинення постачання зброї через PURL (механізм, в рамках якого союзники купують американську зброю для України. – Ред.)".

Водночас він додав, що ставитися до цього питання слід більш стратегічно.

"Іще в 2023 році ми проводили ставку, і я тоді казав нашим військовим, що ми маємо готуватися до того, що допомога зі США може зупинитися або буде обмеженою та не безкоштовною. Ми маємо диверсифікувати постачання та зменшувати витрати тієї чи іншої дефіцитної зброї, снарядів тощо. І казав почати готуватися до того, що в якийсь момент може так статися, що навіть за гроші Україні не дадуть зброю", – зазначив Зеленський.

За його словами, з того часу Україна почала робити ставку на виробництво дронів замість артилерійських снарядів.

Він також відзначив, що не завжди будуть доступними й ракети до систем ППО Patriot.

"Зараз війна на Близькому Сході, потім може бути інша причина. Ми маємо будувати свій самостійний ОПК в усіх аспектах. В принципі, це ми і робимо. У нас є дефіцит з антибалістичними ракетами. Отже, треба працювати, щоб у нас були свої. Або спільні з кимось із партнерів. Є відповідні ідеї", – підкреслив Зеленський.

Раніше видання Financial Times повідомило, нібито Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.

Згодом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп проводить переоцінку не тільки членства країни в Альянсі, а й підтримки європейських зусиль в Україні.

Держсекретар Марко Рубіо заявляв 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.