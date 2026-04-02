Посол США при НАТО: Трамп переглядає підтримку європейських зусиль в Україні

Посол США при НАТО Метью Вітакер у середу заявив, що президент Дональд Трамп проводить переоцінку не тільки членства країни в Альянсі, а і підтримки європейських зусиль в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вітакер сказав в інтерв’ю Newsmax.

Представник США відповідав на запитання про те, чи Україна є фактором, на який Трамп зважає, проводячи оцінку відносин з Північноатлантичним альянсом.

"Я думаю, зараз цілком очевидно, що президент Трамп аналізує й переоцінює все. Чи то наша участь у НАТО, чи то наша підтримка європейських зусиль в Україні, чи то будь-що інше, чим займаються Сполучені Штати", – відповів на це Вітакер.

Він сказав, що Трамп був обраний американським народом "для того, щоб у всіх цих ситуаціях дотримуватися принципу "Америка понад усе".

"Як головнокомандувач він має право ухвалювати багато з цих рішень. Отже, ми будемо діяти відповідно до його намірів, коли він прийме рішення. Наразі все залишається на столі", – додав посол США у НАТО.

Напередодні Трамп заявив у інтерв'ю британській газеті The Telegraph, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з їхньою позицією щодо війни США в Ірані.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.

Видання Financial Times повідомило, нібито Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.