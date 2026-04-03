Зеленский: мы должны быть готовы к возможной остановке поставок оружия из США

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, однако заверил, что пока сигналов об этом не было.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил во время общения с журналистами, его цитирует"Укринформ".

Отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок оружия из США, Зеленский сказал: "Пока что такого сигнала у нас нет – что может быть прекращение поставок оружия через PURL (механизм, в рамках которого союзники покупают американское оружие для Украины. – Ред.)".

В то же время он добавил, что относиться к этому вопросу следует более стратегически.

"Еще в 2023 году мы проводили ставку, и я тогда говорил нашим военным, что мы должны готовиться к тому, что помощь из США может остановиться или будет ограниченной и не бесплатной. Мы должны диверсифицировать поставки и уменьшать расход того или иного дефицитного оружия, снарядов и тому подобное. И говорил начать готовиться к тому, что в какой-то момент может так случиться, что даже за деньги Украине не дадут оружие", – отметил Зеленский.

По его словам, с того времени Украина начала делать ставку на производство дронов вместо артиллерийских снарядов.

Он также отметил, что не всегда будут доступны и ракеты к системам ПВО Patriot.

"Сейчас война на Ближнем Востоке, потом может быть другая причина. Мы должны строить свой самостоятельный ОПК во всех аспектах. В принципе, это мы и делаем. У нас есть дефицит с антибаллистическими ракетами. Значит, надо работать, чтобы у нас были свои. Или совместные с кем-то из партнеров. Есть соответствующие идеи", – подчеркнул Зеленский.

Ранее издание Financial Times сообщило, якобы Трамп пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

Впоследствии посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп проводит переоценку не только членства страны в Альянсе, но и поддержки европейских усилий в Украине.

Госсекретарь Марко Рубио заявлял 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.